Segurança

Região Central
Notícia

Justiça suspende processo que investiga morte de menina em contexto de maus-tratos em São Gabriel

Tribunal de Justiça determinou a suspensão do caso até a realização de exame de sanidade mental da mãe, ré no processo

Tayline Manganeli

