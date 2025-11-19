Justiça marca júri de mãe e padrasto do menino Henry Borel

Henry Borel foi morto em 2021, aos 4 anos. TV Globo / Reprodução

O júri de Monique Medeiros e do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, mãe e padrasto acusados de matar o menino Henry Borel em 2021, foi marcado para o dia 23 de março. Os dois, que estão presos de forma preventiva, são réus por homicídio duplamente qualificado, atrapalhar as investigações e ameaçar testemunhas.

De acordo com o g1, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que cada defesa deverá designar o número máximo de sete testemunhas para apresentar no tribunal.

Nas redes sociais, o pai do menino, Leniel Borel, se manifestou sobre a notícia. "Eu tenho mais tempo lutando por justiça pelo meu filho do que o tempo que tive com ele em vida.

O Henry viveu quatro anos. Eu já passei mais de quatro anos acordando e dormindo com o mesmo clamor: que a verdade apareça e que a Justiça seja feita", escreveu o pai.

Relembre o caso

Henry Borel, na época com quatro anos, deu entrada no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 8 de março de 2021. O menino chegou à instituição já sem vida.

No dia da morte, a mãe e o vereador afirmaram que o menino caiu da cama durante a madrugada, ficou desacordado e com os olhos revirados.

De acordo com o laudo pericial, a morte foi causada por "ação contundente" que provocou hemorragia interna e laceração hepática no menino. Os peritos descobriram várias lesões no crânio, ferimentos internos e hematomas nos membros superiores, constatando a morte violenta.

Peritos consultados pela TV Globo na época relataram ser impossível que as lesões acontecessem em um procedimento de reanimação, uma vez que não havia apenas trauma no tórax.

A perícia constatou múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores; infiltração hemorrágica na região frontal do crânio, na região parietal direita e occipital, ou seja, na parte da frente, lateral e posterior da cabeça; edemas no encéfalo; grande quantidade de sangue no abdome; contusão no rim à direita; trauma com contusão pulmonar; laceração hepática (no fígado) e hemorragia retroperitoneal.