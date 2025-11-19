Segurança

Crime de 2023
Notícia

Justiça marca júri de mãe e padrasto do menino Henry Borel

Monique Medeiros e o ex-vereador carioca Dr. Jairinho são acusados de homicídio duplamente qualificado, atrapalhar as investigações e ameaçar testemunhas

Zero Hora

