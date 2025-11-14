Justiça marca júri de mãe acusada de matar a filha de sete anos a facadas em Novo Hamburgo 

Anna Pilar foi atingida por golpes de faca dentro do condomínio onde residia. Reprodução / g1 RS

A mulher acusada de assassinar a filha de sete anos a facadas irá a júri no dia 16 de dezembro. A data foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na quinta-feira (13). A sessão será realizada no salão do júri do Foro de Novo Hamburgo, com previsão de duração de um dia.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Kauana do Nascimento, na época com 31 anos, teria dado vários golpes de faca contra a criança na casa em que as duas moravam, num ato classificado pelo MP como brutal e premeditado.

Kauana é acusada pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, crime contra menor de 14 anos e crime contra descendente. Ela está presa preventivamente desde 10 de agosto de 2024, quando foi autuada em flagrante.

Relembre o caso

No dia 9 de agosto de 2024, Anna Pilar foi morta dentro do condomínio onde morava com a mãe, na área central de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A mulher foi encontrada gritando, abraçada ao corpo da filha, que já estava desfalecida, no corredor do prédio.

Ela teria dito que a menina havia caído da escada. Os vizinhos chamaram socorro, após encontrarem a mãe abraçada à filha, ambas ensanguentadas. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, mas a menina já estava morta.

Conforme a denúncia do MP-RS, a causa da morte foi "choque hemorrágico por hemorragia torácica maciça consecutiva a múltiplos ferimentos de arma branca".

Kauana foi presa em flagrante pela polícia. Segundo a Brigada Militar, a mulher também tinha um ferimento de faca junto ao peito, mas sem gravidade, e estava bastante alterada. A acusada teve de ser levada para atendimento médico devido seus ferimentos.