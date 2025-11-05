Segurança

Crime de 2022
Notícia

Justiça mantém pena de 175 anos a pai condenado por matar os quatro filhos em Alvorada

Defesa de David Silva Lemos havia entrado com recurso pedindo novo julgamento e questionando a dosimetria da pena

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS