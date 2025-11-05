Segurança

"Risco de fuga"
Notícia

Justiça decreta prisão preventiva de empresário acusado de perseguir mulheres em Cachoeira do Sul

As investigações apontam que, entre janeiro de 2024 e outubro de 2025, o homem abordou diversas vítimas em via pública, dirigindo um carro preto em baixa velocidade, proferindo comentários invasivos e tentando contato

Airton Lemos

