Justiça decreta prisão de motorista suspeito de atropelar e matar motociclista durante racha em Porto Alegre

Homem de 23 anos ainda não foi localizado, e agora é considerado foragido pela Polícia Civil

Tiago Bitencourt

