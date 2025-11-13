Justiça decreta prisão de motorista suspeito de atropelar e matar motociclista durante racha em Porto Alegre

Em 6 de novembro, motociclista morreu após ser atingido por um carro. Polícia Civil / Divulgação

A Justiça decretou, na noite de quarta-feira (12), a prisão preventiva do motorista suspeito de atropelar e matar um motociclista na Avenida Salvador França, bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre, na semana passada. Conforme a Polícia Civil, o homem de 23 anos não possuía carteira de habilitação e estaria participando de um racha.

Os agentes da Delegacia de Delitos de Trânsito estão desde as primeiras horas da manhã desta quinta (13) tentando localizar o motorista. Foram feitas buscas em endereços na cidade de Gravataí, na Região Metropolitana, mas ele não foi encontrado.

De acordo com o delegado Carlo Butareli, o homem já é considerado foragido:

— Fizemos buscas em endereços dados por ele. Estamos desde as primeiras horas do dia nas ruas, mas ele não foi encontrado e já é considerado foragido.

A polícia confirmou que o suspeito já foi preso por porte ilegal de arma. O Ônix, carro que ele dirigia, estava em situação normal.

Na noite do dia 6 de novembro, o motociclista Hariel França Pacheco, 29 anos, morreu após ser atingido por um carro quando cruzava a avenida Salvador França, saindo da Engenheiro Antonio Carlos Tibiriçá. A moto foi arrastada por cerca de 150 metros. Câmeras de vigilância pública registraram o momento do impacto.

Inicialmente tratado como crime de trânsito, o caso passou a ser investigado como homicídio com dolo eventual diante das evidências reunidas pela polícia. No dia do acidente, o motorista foi ouvido e liberado.