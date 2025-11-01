Segurança

Sentença
Notícia

Justiça condena policial militar por assassinar quatro pessoas da mesma família em pizzaria em Porto Alegre

Pena foi definida em seis anos e oito meses de reclusão e mais quatro anos e dois meses de detenção em regime inicial fechado. 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS