Justiça condena policial militar por assassinar quatro pessoas da mesma família em pizzaria em Porto Alegre

A Justiça condenou o policial militar (PM) Andersen Zanuni Moreira dos Santos, réu por matar a tiros quatro pessoas em uma pizzaria de Porto Alegre, a seis anos e oito meses de reclusão e mais quatro anos e dois meses de detenção em regime inicial fechado. O caso aconteceu em junho de 2021.

A pena foi definida pela juíza Eveline Radaelli Buffon, após dois dias de julgamento, iniciado na última quinta-feira (30) no Foro Central de Porto Alegre. O réu foi condenado por três vezes nas sanções do crime de homicídio culposo e uma vez no delito de homicídio privilegiado, além do crime de violação de domicílio.

Os jurados absolveram o réu do delito de vias de fato. Cabe recurso da sentença. A magistrada determinou a prisão imediata do acusado, de 29 anos, que estava respondendo ao processo em liberdade, além da perda do cargo como policial militar.

O júri

No primeiro dia de júri, cinco testemunhas arroladas pela acusação e com algum grau de parentesco com as vítimas falecidas foram ouvidas. Depois, outras quatro testemunhas arroladas pela defesa, incluindo o policial civil acusado.

No dia seguinte, foi ouvido o Delegado que atuou no caso. O acusado foi interrogado e afirmou que agiu para se defender, relatando uma sequência de eventos que levou ao confronto e que só reagiu ao perceber risco à própria vida.

Durante os debates, o Ministério Público sustentou a condenação,. A defesa pediu a absolvição com as teses de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa. A leitura da sentença foi encerrada às 23h15min da sexta-feira (31).

Os homicídios

O caso aconteceu na madrugada de 13 de junho de 2021 em uma pizzaria na Avenida Manoel Elias, no bairro Mario Quintana, na zona norte da Capital. Após atirar contra as vítimas, Santos se apresentou à polícia alegando legítima defesa.

Segundo o Ministério Público (MP), o PM teria ido à casa da família das vítimas, onde ocorria uma festa, em busca da ex-namorada. Ele não estava em serviço. Testemunhas afirmam que o policial teria invadido a residência, agredido uma mulher e foi retirado do local pelas vítimas.

— Todas as vítimas, que possuíam laços de parentesco, encontravam-se em seu lar, desfrutando de um momento de serenidade, em celebração ao aniversário de um membro da família. Tratavam-se de quatro homens trabalhadores, de condição humilde e de caráter íntegro (...) O acusado, munido de armamento da corporação, (...) com treinamento militar e pleno domínio dos protocolos de reação, conscientemente, escolheu não agir de maneira apropriada, mas, sim, empregar a covardia e a violência desmedida contra essas pessoas indefesas — afirma o promotor Francisco Saldanha Lauenstein.

Os quatro teriam seguido o réu, que se escondeu na pizzaria. De dentro de um banheiro do estabelecimento comercial, o policial atirou contra o grupo, matando todos os homens, aponta a investigação.

Em julho de 2021, o inquérito da Polícia Civil corroborou com a tese de legítima defesa levantada por Santos. Segundo o documento, o PM usou "os meios necessários moderadamente para repelir aquela injusta agressão". Entretanto, a defesa dos familiares das vítimas e o MP contestaram a versão.