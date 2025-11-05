Segurança

Reviravolta
Notícia

Júri de pais acusados de matar filha de um ano e oito meses em Porto Alegre é dissolvido

TJRS afirma que ocorreu "quebra da incomunicabilidade dos jurados", o que poderia influenciar no julgamento

Júlia Ozorio

