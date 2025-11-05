Júri de pais acusados de matar filha de um ano e oito meses em Porto Alegre é dissolvido

O júri de Jaqueline Domingos Teixeira, 39 anos, e Luan Pacheco Samurio, 26, foi dissolvido nesta terça-feira (4). O casal é acusado pela morte da filha Lia Miriã Domingos Samurio, de apenas um ano e oito meses, ocorrida em abril do ano passado, em Porto Alegre.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), o júri foi dissolvido por "quebra da incomunicabilidade dos jurados", o que poderia prejudicar o entendimento individual de cada jurado sobre o caso.

Com a dissolução do júri, um novo julgamento para apreciar o caso deve ser marcado.

O que já havia sido feito

Na segunda-feira (3), 10 testemunhas já haviam sido ouvidas em plenário, sendo cinco de defesa e cinco de acusação. Entre os depoentes estiveram uma assistente social que acompanhou a família por meses, um médico, conselheiros tutelares e funcionárias de uma instituição de ensino.

Nesta terça-feira, os réus foram interrogados e estava previsto o debate entre Ministério Público (MP) e defesa dos acusados. A expectativa era de que o julgamento tivesse um desfecho nesta noite.

Relembre o caso

A bebê, Lia Miriã Domingos Samurio, morreu após ser levada pelos avós para a Unidade de Pronto Atendimento da Lomba do Pinheiro em 27 de março de 2024. Ela chegou a ser transferida para o Hospital Conceição, onde teve a morte constatada por “hemorragia encefálica por traumatismo craniano” decorrente da chamada “síndrome do bebê sacudido”.

Conforme o MP, a criança apresentava outras lesões decorrentes de tortura. A denúncia cita ferimentos no braço direito, no rosto, pés e bolsões de sangue nos olhos. O MP ainda aponta que os réus submeteram a criança a agressões físicas e psicológicas durante quatro meses, culminando nas lesões.

O laudo necroscópico, segundo a entidade, apontou sinais de tortura, como escoriações, fraturas não tratadas e negligência alimentar e de higiene.

O MP atribui aos acusados os crimes de homicídio qualificado — por motivo fútil, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, contra menor de 14 anos e praticado por ascendentes — e tortura em continuidade delitiva.

Jaqueline Domingos Teixeira e Luan Pacheco Samurio chegaram a ser presos em março de 2024 por suspeita maus tratos e tentativa de homicídio contra a bebê, mas acabaram sendo soltos em 28 de fevereiro deste ano. Na ocasião, a magistrada de primeiro grau desclassificou o crime e entendeu que houve um caso de maus-tratos com morte, e não um homicídio doloso.

Eles voltaram ao sistema prisional em março deste ano após recurso da promotoria.

Menina foi acolhida em abrigo

Lia Miriã nasceu em julho de 2022, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre. Por conta da prematuridade e do baixo peso, além do histórico da violência na família, a bebê saiu da UTI Neonatal diretamente para um abrigo institucional. Ela permaneceu afastada da família por mais de um ano.

Em setembro de 2023, após família ser acompanhada por equipes de assistência social, a menina retornou ao convívio dos pais.

Contraponto

Zero Hora entrou em contato com a advogada Joyce Kieling, que representa Luan Pacheco Samurio.

A defesa informou que não deu causa à dissolução do Conselho de Sentença. Questionada sobre a inocência do réu, a advogada afirmou que se manifestará somente nos autos do processo.