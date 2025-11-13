Segurança

Do trauma à redenção
Notícia

Julio Reny fala do futuro da carreira após agressão: "O que é uma gota de maldade no oceano de bondade que eu estou recebendo?"

Na tarde desta quinta-feira (13), músico prestou depoimento na Delegacia do Idoso. Na próxima semana, deve passar por uma cirurgia nos olhos por conta do descolamento das retinas

Pâmela Rubin Matge

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS