Juiz considera defesa de réus insuficiente e dissolve julgamento de tios acusados de omissão em morte de bebê em Alegrete

O júri do caso da morte de um menino de um ano e 11 meses, em Alegrete, foi dissolvido por "ausência de plenitude de defesa" — uma decisão incomum nos tribunais, mas com previsão legal. Os réus são os tios da criança, acusados de envolvimento no crime por omissão.

Para o juiz do caso, Rafael Echevarria Borba, a defesa dos tios não teria apresentado argumentos possíveis para convencer os jurados, o que teria prejudicado os dois réus.

— Um dos princípios constitucionais que existem para o julgamento do Tribunal do Júri é o princípio da plenitude da defesa. Então, por entender que os réus estão indefesos, dissolvo a sessão plenária — decidiu o magistrado.

A decisão foi tomada em meio ao julgamento, no dia 22 de outubro. Os tios foram representados pelo advogado Elvio Roberto Valle. Procurado, o defensor preferiu não se manifestar sobre a decisão do juiz.

O novo júri deve acontecer apenas em março de 2026. O juiz também determinou a designação de novo representante legal para os réus.

Entenda a polêmica

Segundo o Ministério Público, os tios ficaram responsáveis pela criança entre os dias 14 e 16 de agosto de 2020, após o pai tê-la espancado. Mesmo cientes das lesões, os denunciados não teriam prestado os cuidados médicos necessários, o que contribuiu para o agravamento do estado de saúde do menino e resultou na morte dele em 17 de agosto de 2020, aponta a denúncia.

Entre os motivos apresentados pelo magistrado para dissolver o júri, estão o fato de a defesa "não ter explorado que a ré imputou a responsabilidade sobre os demais réus" e o "potencial conflito de interesse entre eles".

Na decisão, o juiz Rafael Echevarria Borba destacou ainda o tempo usado pelas partes na argumentação para os jurados. Enquanto o Ministério Público expôs os argumentos pela condenação durante duas horas, a defesa "falou apenas 40 minutos".

Medida tem previsão legal

Para o advogado e professor de processo penal Marcelo Peruchin, a decisão do juiz está amparada na legislação.

— Não é usual, mas é processualmente possível. No rito do júri, uma das atribuições do juiz presidente é intervir diante da deficiência da defesa do réu, o que acarreta a dissolução do Conselho de Sentença. Há expressa previsão legal nesse sentido — analisa o especialista.