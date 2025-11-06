Segurança

Previsão legal
Notícia

Juiz considera defesa de réus insuficiente e dissolve julgamento de tios acusados de omissão em morte de bebê em Alegrete

Justiça projeta novo júri para 2026. Crime foi cometido pelo pai da criança em 2020. Homem foi condenado a quase 45 anos de prisão

Paulo Rocha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS