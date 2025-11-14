Jovem morto a tiros na região central do RS era aluno de professora também baleada pelo marido policial

Diogo Henrique Goulart Streb, de 18 anos, que morreu baleado na quinta-feira (13), era aluno da professora que ficou ferida após o marido dela, um policial militar, atirar contra os dois. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

O caso aconteceu no começo da noite de quarta, em São Pedro do Sul, na região central do Estado. Ainda de acordo com a investigação, após o crime, o brigadiano André Fernando Brum Silveira, de 39 anos, tirou a própria vida.

A principal hipótese é que o crime tenha sido motivado por ciúmes, pois o policial estaria desconfiado de que a esposa e o jovem mantinham um relacionamento.

Diogo e a professora estavam juntos quando foram atingidos, em via pública, próximo a um posto de combustíveis no centro da cidade. A mulher de 40 anos segue internada em estado grave no Hospital Universitário de Santa Maria.

O delegado Giovanni Lovato, responsável pelo caso, afirmou que teve acesso às câmeras de segurança que flagraram o crime. Ainda de acordo com o delegado, os tiros foram efetuados com uma arma particular.

— Esse policial militar, lotado em São Vicente do Sul, tinha a esposa professora em São Pedro do Sul. Segundo informações obtidas após o crime, ele estaria desconfiado de que ela mantinha um caso extraconjugal. A gente imagina que, de algum modo, ele conseguiu localizar e seguir ela próximo a esse horário, encontrando ela com esse rapaz de 18 anos — explicou Lovato.

Testemunhas relataram terem visto uma discussão breve antes dos disparos. O rapaz foi atingido na cabeça e morreu no local.