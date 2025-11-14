Segurança

São Pedro do Sul
Notícia

Jovem morto a tiros na região central do RS era aluno de professora também baleada pelo marido policial

Informação foi confirmada pela Polícia Civil. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado por ciúmes

Tayline Manganeli

