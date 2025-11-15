Jovem morre e diretor de Esportes é baleado em ataque a tiros durante partida de futsal em Sentinela do Sul

Tiros foram disparados do lado de fora do Ginásio Municipal de Esportes Laranjão. Prefeitura de Sentinela do Sul / Divulgação

Um jovem de 19 anos morreu baleado em um ataque a tiros em Sentinela do Sul, a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, na noite desta sexta-feira (14).

De acordo com a prefeitura, os tiros foram disparados do lado de fora do Ginásio Municipal de Esportes Laranjão, onde acontecia um jogo de futebol de salão, mas não tiveram relação com a disputa esportiva.

O diretor de Esportes da cidade, Airton Stein, que estava dentro do ginásio durante o ataque, foi atingido por um tiro e precisou de atendimento médico. Ele foi encaminhado ao Hospital de Camaquã e segue hospitalizado em estado estável. Segundo a prefeitura, ele teria sido atingido por uma bala perdida.

A Brigada Militar afirma que encontrou a vítima já sem vida ao atender a ocorrência por volta das 22h.

De acordo com a Polícia Civil, não há informações sobre os autores dos disparos. A investigação busca identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do crime.

O que dizem as instituições

Nota da prefeitura de Sentinela do Sul

"A Administração Municipal vem a público esclarecer que o acidente ocorrido na noite de ontem nas proximidades do Ginásio de Esportes Laranjão não teve qualquer relação com briga, discussão ou disputa esportiva. O fato ocorreu na parte externa do ginásio, onde a vítima foi baleada no local, vindo a óbito.

Informamos ainda que um dos disparos, considerado perdido, atravessou o portão do ginásio e atingiu o diretor de Esportes, Airton Stein, que recebeu atendimento imediato e segue hospitalizado em estado estável. A Administração Municipal está prestando todo o suporte necessário ao servidor e sua família.

Reforçamos que nenhuma atividade esportiva ou participante do evento teve envolvimento no ocorrido. O município segue colaborando com as autoridades policiais"

Nota da Brigada Militar (BM)

"Dois homens são baleados em evento esportivo em Sentinela do Sul

Durante a realização de um evento esportivo em Sentinela do Sul, dois homens foram baleados na noite desta sexta-feira (14). Logo após os disparos, a Brigada Militar, por meio do 30º Batalhão de Polícia Militar, chegou ao local e coletou informações sobre possíveis suspeitos.

Um jovem de 19 anos, que estava do lado de fora do ginásio, foi atingido e morreu ainda no local.

Outro homem, de 56 anos, que estava dentro do ginásio, também foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas seu estado de saúde ainda não foi atualizado.