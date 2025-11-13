Segurança

Integrante de facção ameaça advogado de condomínio em São Leopoldo: "A tua vida vale quanto?"

Áudio revela tentativa de intimidação e pressão criminosa para interferir na administração do Condomínio Vila Germânica. Operação da Polícia Civil prendeu oito pessoas no local

Airton Lemos

