Inquérito da Polícia Civil aponta que policiais agiram em legítima defesa em morte de homem em surto

Familiares pediram auxílio para conter Hérick Vargas.

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava as circunstâncias que levaram ao óbito de um homem em surto no bairro Parque Santa Fé, zona norte de Porto Alegre, no dia 15 de setembro. No inquérito, a polícia constatou que os policiais agiram em legítima defesa.

Conforme o delegado Daniel de Queiroz Cordeiro, titular na Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa não houve, portanto, indiciamento dos agentes.

Um inquérito anterior, da Brigada Militar, também apontou que não houve conduta irregular dos dois policiais envolvidos na ação.

Hérick Vargas, 29 anos, foi baleado após confronto com policiais. Conforme a Polícia Civil, o homem estava em surto e sob efeito de entorpecentes dentro de casa.

Os familiares acionaram a Brigada Militar para conter o rapaz. Os agentes utilizaram uma arma de choque para tentar imobilizá-lo, mas a ação não surtiu efeito. Foram, então, efetuados os disparos de arma de fogo que levaram à morte do homem.