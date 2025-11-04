Inquérito da Brigada Militar sobre morte de homem em surto aponta que policiais agiram em legítima defesa

Herick Vargas tinha 29 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

A Corregedoria da Brigada Militar (BM) concluiu que os dois policiais militares envolvidos na ocorrência que terminou com a morte de Hérick Vargas, 29 anos, agiram em legítima defesa. O homem, que estava em surto, foi baleado dentro de casa, no bairro Parque Santa Fé, na zona norte de Porto Alegre, no dia 15 de setembro.

A familia havia acionado a BM e o Samu após Hérick entrar em surto, sob efeito de entorpecentes. Segundo a polícia, o homem teria confrontado um dos policiais. Os agentes utilizaram uma arma de choque para conter o indivíduo, mas a ação não surtiu efeito. Então, foram efetuados os disparos de arma de fogo.

Na avaliação da corregedoria, os dois policiais atiraram porque que o conflito continuou perto de uma sacada e havia um risco iminente. Toda a ocorrência durou cerca de quatro minutos.

Conforme o corregedor-geral da Brigada Militar, Rodrigo Assis Brasil Ramos, a mãe e a tia da vítima, que acionaram a polícia, foram ouvidas. Além disso, a investigação interna analisou as câmeras corporais dos brigadianos.

Um dia após o episódio, os policiais envolvidos na ocorrência foram afastados do policiamento ostensivo em decorrencia de um protocolo psicológico. Com a conclusão do inquérito, eles poderão voltar a atuar nas ruas.

O inquérito da BM será encaminhado para a Justiça Militar e para análise do Ministério Publico. A Polícia Civil também investiga o caso.

Relembre o caso

Segundo as investigações, Hérick estava em surto e sob efeito de entorpecentes dentro de casa, quando familiares acionaram a Brigada Militar. Hérick, que estava mais calmo, ficou agressivo com a presença dos brigadianos.

A partir daí, há um conflito de versões. Familiares relatam que Hérick teria apenas empurrado um dos policiais. Já o Comando de Policiamento da Capital, da Brigada Militar, afirma que teria acontecido uma luta corporal e que um policial e Hérick teriam caído no chão.