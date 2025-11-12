Imagens mostram ataque a tiros que resultou na morte de advogado no centro de Porto Alegre 

Um homem morreu e um outro está internado em estado grave no Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre, após serem atacados a tiros no Centro Histórico.

De acordo com informações preliminares da Brigada Militar, dois amigos estavam bebendo no local, na Rua Demétrio Ribeiro, quando um terceiro homem percebeu que um deles estava armado.

Ele teria entrado em luta corporal para tentar desarmar o indivíduo e, durante a confusão, efetuou disparos contra os dois. Uma das vítimas, atingida no abdômen, morreu durante o atendimento médico no hospital.

O suspeito fugiu do local levando a arma utilizada no crime. A Polícia Civil investiga o caso.