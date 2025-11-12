Hugo Motta afirma que projeto antifacção pode ter votação adiada novamente

Presidente da Câmara vai ouvir os líderes. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que pode adiar a votação do projeto de lei antifacção, prevista para esta quarta-feira (12). O projeto foi encaminhado pelo governo federal e sofreu mudanças no parecer do relator, Guilherme Derrite (PP-SP). A matéria tinha previsão de ser votada, inicialmente, na terça-feira, mas teve apreciação remarcada para esta quarta.

Nesta quarta-feira, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que algumas mudanças "desconfiguraram" o projeto e revelou que pediria para líderes do governo na Câmara conversarem com Motta para que o projeto não fosse votado.

Também nesta quarta-feira governadores de oposição também pediram mais tempo para que o texto seja debatido.

Motta disse que Derrite apresentará uma nova versão do projeto ainda nesta quarta-feira, mas não garantiu a votação.