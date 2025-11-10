HPS afasta técnico de enfermagem por suspeita de importunação sexual a paciente 

Jovem vítima de suposto assédio já prestou depoimento à polícia, e caso é mantido em sigilo. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre (HPS) afastou um funcionário por suspeita de importunação sexual a paciente. Um técnico de enfermagem de 75 anos teria assediado uma paciente de 19, que está internada desde outubro deste ano.

A investigação é da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que mantém as diligências sob sigilo.

Conforme a ocorrência policial, na última terça-feira (4), o funcionário teria colocado a paciente em uma cadeira de rodas sob o argumento de que "iriam dar uma volta". Ele a conduziu até o elevador e, lá dentro, teria beijado a cabeça, tocado nos ombros, cheirado e acariciado os cabelos da jovem. Ainda teria se oferecido para ajudá-la a lavar os cabelos quando precisasse. Depois, o homem saiu do elevador sozinho. Há câmeras de segurança no andar onde tudo aconteceu.

Leia Mais Polícia identifica motorista de carro que arrastou mulher em assalto

Momentos depois, a jovem voltou para o quarto e relatou o fato à psicóloga do hospital.

Segundo relatou a Zero Hora uma pessoa que acompanha a rotina da jovem no HPS e não quis se identificar, o mesmo homem procuraria a paciente com frequência e teria chegado a se aproximar da cama da jovem e cruzado suas mãos com as dela. A testemunha também confirmou à reportagem que a paciente foi ouvida pela polícia na última sexta-feira (7).

Procurada, a Polícia Civil confirma a ocorrência mas não comenta o fato em razão dos sigilo do caso.

O que diz o HPS

Em nota, assessoria do HPS informou:

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que tomou todas as medidas cabíveis diante da denúncia. O servidor envolvido foi imediatamente afastado, e foi instaurado processo de sindicância para apuração dos fatos. A paciente foi acolhida e recebeu todo o encaminhamento necessário. A Secretaria reforça que conta com uma comissão de prevenção e enfrentamento ao assédio, que realiza a escuta das partes envolvidas e encaminha os casos para as instâncias competentes."