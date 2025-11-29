Homem morre esfaqueado em briga de bar em Sapiranga

Um homem de 36 anos morreu nesta sexta-feira (28), após ser atingido por golpes de facas em Sapiranga, no Vale do Sinos.
Informações preliminares da Brigada Militar apontam que a vítima foi golpeada durante uma briga em um bar, na Rua Liberdade, no bairro Oeste. O suspeito fugiu do local.
A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital de Sapiranga, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o delegado Francisco Leitão, titular da Delegacia de Sapiranga, uma investigação foi aberta pela Polícia Civil para esclarecer a motivação e autoria do crime.
Zero Hora entrou em contato com o Hospital de Sapiranga, que ainda não retornou sobre o caso.