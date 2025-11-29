Homem morre após levar facada no peito durante briga em bar em Sapiranga

Um homem de 36 anos foi morto com uma facada no peito em Sapiranga, no Vale do Sinos, nesta sexta-feira (28).

Segundo a Polícia Civil e a Brigada Militar do município, o crime teria acontecido por volta das 18 horas, em um bar.

O homem chegou a ser socorrido e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu.

Relatos preliminares apontam que o golpe teria sido dado por outro homem, após uma briga no próprio bar em que os dois estavam. No entanto, quando as equipes chegaram ao local, o suspeito, que já foi identificado, havia fugido.

A Polícia Civil deu início a uma investigação para apurar o caso e busca pelo suspeito.