Homem mata duas funcionárias de instituto federal no Rio de Janeiro

Duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, foram mortas a tiros na tarde desta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o autor dos disparos tirou a própria vida após o crime.
A Delegacia de Homicídios da região (DHC) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, o homem era um ex-funcionário da instituição, e trabalhou na mesma divisão que uma das vítimas, antes de ser exonerado.
As mulheres foram identificadas como uma psicóloga e uma funcionária da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino (Diace). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h50min.
Após os tiros, alunos e servidores deixaram o prédio. Um estudante relatou que ouviu disparos durante uma aula de reforço e, em seguida, colegas entraram em pânico ao saber que uma funcionária havia sido baleada.
— Eu estava numa aula de reforço e do nada eu escutei uns quatro barulhos, por aí. Só que eu não botei fé que era tiro. Aí, chegou uma pessoa desesperada falando que uma mulher do outro departamento tinha sido baleada. E aí começou o desespero total — relatou Jonathan ao g1.