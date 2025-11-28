Homem mata duas funcionárias de instituto federal no Rio de Janeiro

Após os tiros, alunos e servidores deixaram o prédio. CEFET / Reprodução

Duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, zona norte do Rio de Janeiro, foram mortas a tiros na tarde desta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, o autor dos disparos tirou a própria vida após o crime.

A Delegacia de Homicídios da região (DHC) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, o homem era um ex-funcionário da instituição, e trabalhou na mesma divisão que uma das vítimas, antes de ser exonerado.

As mulheres foram identificadas como uma psicóloga e uma funcionária da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino (Diace). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h50min.

Após os tiros, alunos e servidores deixaram o prédio. Um estudante relatou que ouviu disparos durante uma aula de reforço e, em seguida, colegas entraram em pânico ao saber que uma funcionária havia sido baleada.