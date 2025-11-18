Homem é preso por violência doméstica contra ex-companheira em Esteio

Homem estava foragido e foi localizado no bairro Primavera. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 42 anos foi capturado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17) por lesão corporal praticado contra a ex-companheira, 38 anos, em Esteio, na Região Metropolitana. Ele estava foragido desde sexta-feira passada (14) e foi localizado no bairro Primavera.

Segundo a delegada Marcela Smolenaars, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da cidade, ele teria agredido a vítima no rosto, em contexto de violência doméstica. Os dois se relacionaram por 25 anos.

Ainda conforme a delegada, o homem havia sido condenado pelo delito em maio deste ano e usava de equipamento de monitoramento eletrônico. Em 4 de novembro, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e passou a ser considerado foragido. Dez dias depois de danificar o aparelho, a Justiça decretou a nova prisão dele.

O condenado possui diversos antecedentes relacionados a crimes previstos na Lei Maria da Penha, como descumprimento de medida protetiva, apropriação indébita, perseguição, por lesão corporal — todos cometidos contra a mesma mulher.