Homem é preso por suspeita de violência doméstica contra ex-companheira em São Gabriel

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (11) em São Gabriel, na Fronteira Oeste, por suspeita de agredir a ex-companheira, de 58 anos, e a filha do casal, de 24.

De acordo com o delegado Daniel Severo, o homem não aceitava o fim do relacionamento e vinha ameaçando as vítimas com morte e violência psicológica havia alguns meses.

O casal viveu um relacionamento por mais de 20 anos, e a mulher já havia manifestado o desejo de se separar.

Nesta terça-feira, a vítima pediu que sua advogada entrasse em contato com o ex-companheiro para formalizar o divórcio. Após ser informado, o homem foi até a residência onde a mulher e a filha moravam e as agrediu.