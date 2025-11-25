Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável contra duas crianças e uma adolescente em Canoas

Vítimas teriam cinco, oito e 12 anos. Polícia Civil aguarda relatórios psicológicos das meninas para aprofundar a apuração sobre quais abusos teriam ocorrido

Júlia Ozorio

