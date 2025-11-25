Homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável contra duas crianças e uma adolescente em Canoas

O suspeito foi localizado no bairro Niterói, em Canoas Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 32 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil na segunda-feira (24), em Canoas, na Região Metropolitana, pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi localizado no bairro Niterói.

Conforme o delegado Maurício Barison, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas, a suspeita é de que o homem tenha abusado sexualmente três meninas — duas crianças, de cinco e oito anos, e uma adolescente, de 12 anos.

O caso chegou até a Polícia Civil em agosto, após a mãe das vítimas registrar um boletim de ocorrência. Conforme o relato, o suspeito teria se aproximado da família por meio da amizade que mantinha com o filho mais velho da denunciante.

Com o passar do tempo, o homem teria passado a frequentar a residência da família — mesmo sem convite. Nas visitas, por vezes, levava presentes, doces e alimentos às crianças. O comportamento foi advertido pela mãe das vítimas, que teria solicitado que ele deixasse de procurar a residência.

Durante conversa com as filhas, a mãe acabou descobrindo que o suspeito teria tocado indevidamente uma das vítimas, além de ter elogiado a beleza das crianças e manifestado o interesse de levá-las a sua casa. A adolescente de 12 anos relatou receber ligações e mensagens do suspeito durante a madrugada e ofertas de presentes.