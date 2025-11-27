Segurança

Duplo homicídio
Notícia

Homem é preso em Viamão por suspeita de envolvimento na morte de casal em Porto Alegre

William Patrik Henrique, 27 anos, e Gabriele Almeida Cardoso, 25, foram mortos a tiros em agosto

Júlia Ozorio

