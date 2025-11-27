Homem é preso em Viamão por suspeita de envolvimento na morte de casal em Porto Alegre

Homem estava foragido desde outubro. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem de 21 anos, sob a suspeita de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido no bairro Lami, na zona sul de Porto Alegre, em agosto. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (26), na região de Viamópolis, em Viamão, na Região Metropolitana.

Segundo o delegado André Luiz Freitas, titular da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a suspeita é de que o homem e outro suspeito, de 19 anos, tenham atraído um casal para o local do crime e, na sequência, efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas. Os assassinatos teriam relação com disputa envolvendo o tráfico de drogas.

O suspeito, que estava foragido desde outubro, não tinha antecedentes. O outro suspeito pelo crime está preso pelo delito desde 13 de novembro.

— Empregaremos empenho máximo na localização e prisão de procurados, autores e partícipes de crimes de homicídio. Nosso intuito é dar uma resposta imediata à sociedade — frisou o delegado.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Relembre o crime

Vítimas foram localizadas em via pública. Polícia Civil / Divulgação

Conforme a investigação, o crime teria sido motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas na região. O casal foi atraído para uma emboscada e executado com múltiplos disparos de arma de fogo.

Tanto o homem quanto a mulher tinham antecedentes criminais. Ele por homicídio, tráfico de drogas e receptação e ela por porte ilegal de arma de fogo.