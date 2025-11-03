Homem é morto a tiros por vizinho que se irritou com crianças jogando bola em frente à sua casa, em Alvorada

Um homem de 28 anos foi morto a tiros no fim da tarde de domingo (2) após uma discussão com um vizinho na Rua General Sampaio, no bairro Piratini, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O desentendimento teria começado por causa do barulho de crianças jogando bola na rua.

Segundo a Brigada Militar, o autor dos disparos, de 65 anos, teria se irritado após a bola atingir a grade de sua residência. Ele saiu de casa com um facão e ameaçou os moradores. Durante a confusão, o facão foi retirado de suas mãos, mas o homem estava armado com um revólver na cintura.

Em seguida, ele sacou a arma e disparou diversas vezes contra o grupo. Um dos tiros atingiu Deivid Simões da Silva, que foi levado por familiares ao Hospital de Alvorada com apoio da Brigada Militar, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima não tinha antecedentes criminais.

