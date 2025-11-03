Segurança

Violência desmedida
Notícia

Homem é morto a tiros por vizinho que se irritou com crianças jogando bola em frente à sua casa, em Alvorada

O autor dos disparos saiu de casa com facão numa das mãos e uma arma na cintura para ameaçar o grupo. Vizinho foi intervir na situação e acabou baleado

Tiago Bitencourt

