Homem é morto a tiros na frente da família em Parobé

Um homem foi assassinado a tiros no final da tarde de terça-feira (18) em Parobé, no Vale do Paranhana. O crime aconteceu por volta das 18h na Rua das Flores, no bairro Planalto.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como homicídio, e não como latrocínio. Nenhuma motivação é descartada.

Conforme a investigação, a vítima chegava em casa de carro com a mulher e o filho quando um homem não identificado entrou na garagem da residência e disparou várias vezes na direção do motorista. A polícia identificou, visualmente, marcas de pelo menos nove tiros, mas este dado necessita da confirmação pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), que ainda não concluiu o laudo pericial.

Leia Mais Caso de homem em surto morto pela BM expõe conflito de versões entre familiares e Polícia Civil sobre condução do inquérito

Após o ataque, o atirador fugiu em um carro branco. A esposa e o filho da vítima não foram atingidos.