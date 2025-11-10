Homem é morto a facadas em Viamão e irmão é o principal suspeito

Um homem foi morto no fim da noite de domingo (9) em Viamão, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Civil, o irmão da vítima é o principal suspeito do crime, ocorrido em uma residência na Rua João Domingues de Arruda, bairro Estalagem.

Segundo testemunhas, por volta das 23h, durante uma discussão entre os dois, o suspeito atingiu o irmão com uma facada.

O homem foi levado ao Hospital de Viamão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi identificado como Leonardo da Silva Silveira, 28 anos.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, fugiu do local e não havia sido localizado pela polícia até a manhã desta segunda-feira (10). Ele tem registros na polícia por tráfico de drogas e lesão corporal.

Segundo o delegado Rafael Naves, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viamão, vítima e suspeito já tinham tido desentendimentos antes do crime, mas ainda não foi esclarecido o que motivou o homicídio.