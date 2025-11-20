Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Restinga Seca

Um homem de 32 anos foi encontrado morto com marcas de tiros na quarta-feira (19) em Restinga Seca, na Região Central. A Brigada Militar (BM) foi acionada no início da tarde por trabalhadores que viram o corpo enrolado em uma lona.

O cadáver estava em um barranco na localidade de Várzea dos Cunha, a cerca de três quilômetros do pórtico de entrada do município. A vítima foi identificada como Cleiton Antônio de Oliveira, natural de Sobradinho.

Oliveira tinha marcas de disparos por arma de fogo na nuca, nas pernas, nos braços e no abdômen, além de estar com a perna direita fraturada.

A Polícia Civil investiga o caso. Conforme a delegada responsável, Elizabete Shimomura, a suspeita é de que a vítima tenha sido desovada no local ainda na manhã de quarta-feira.