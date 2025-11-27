Homem de 43 anos é morto a tiros em Canoas

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (27) em Canoas, na Região Metropolitana.

O crime ocorreu por volta das 22h, na Rua Lídio Machado, no bairro Niterói. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Segundo a Brigada Militar, o homem estava acompanhado de outro indivíduo, de 45 anos, que foi baleado nas pernas e encaminhado para atendimento médico.



