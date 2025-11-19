Grupo suspeito de tráfico de drogas no Vale do Sinos é alvo de operação em nove cidades gaúchas

Armas de fogo foram apreendidas na ação. Polícia Civil / Divulgação

Uma operação da Polícia Civil prendeu 10 pessoas na manhã desta quarta-feira (19) em uma investigação contra traficantes de São Leopoldo, no Vale do Sinos.

A ação ocorreu em Sapucaia do Sul, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Palmares do Sul, Charqueadas, Montenegro, Canoas e São Leopoldo. Cinco dos alvos já estavam no sistema prisional.

Os agentes apreenderam três armas de fogo, munições, quantidades de cocaína e maconha, R$ 26 mil em dinheiro e dois veículos. Também foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão.

Leia Mais Jovem de 24 anos morre em acidente na RS-030, em Gravataí

Segundo a polícia, a investigação teve início em 2024 com a prisão do líder do grupo, um suspeito responsabilizado por cinco homicídios qualificados, latrocínio e diversos indiciamentos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. O nome da operação, "Minerador", é uma referência ao detido.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, armas de fogo e munições, principalmente nos bairros Pinheiros e Campestre, em São Leopoldo.