Grupo suspeito de tráfico de drogas no Vale do Sinos é alvo de operação em nove cidades gaúchas

Ação prendeu 10 pessoas, apreendeu drogas, armas de fogo e dinheiro em localidades do Litoral Norte e Região Metropolitana

