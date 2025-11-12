Grupo suspeito de extorquir e ameaçar moradores de condomínio de São Leopoldo é alvo de ação policial; oito pessoas já foram presas

São cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, além de 31 mandados de busca e apreensão. Eduardo Paganella / Agência RBS

Um grupo suspeito de extorquir e ameaçar moradores de um condomínio de São Leopoldo, no Vale do Sinos, é alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (12). São cumpridos 13 mandados de prisão preventiva, além de 31 mandados de busca e apreensão.

Oito pessoas já foram presas por suspeita de cometerem crimes de extorsão, ameaça, apropriação indébita e associação criminosa, supostamente praticados dentro do conjunto habitacional.

Os mandados são cumpridos em diversas unidades habitacionais do condomínio Villa Germânica, no bairro Santos Dumont, além de endereços vinculados aos investigados em outros pontos de São Leopoldo e Porto Alegre.

A operação é realizada pela 2ª Delegacia de Polícia de São Leopoldo e é resultado de uma investigação que já dura três meses:

— A operação foi planejada após extensa investigação documental, análise de áudios e coleta de depoimentos que apontam a atuação organizada do grupo criminoso no interior do condomínio, inclusive com uso de violência e grave ameaça para coagir moradores e controlar serviços internos — informou o delegado Rodrigo Câmara.

Proteção aos moradores

Ainda conforme o delegado, o objetivo da ação é proteger os moradores do edifício, que vêm sendo vítimas da ação criminosa no local onde moram, além de eliminar a influência exercida pela facção sobre a administração do condomínio.

O foco do trabalho policial desta quarta-feira também é arrecadar documentos, aparelhos eletrônicos e possíveis objetos relacionados às práticas criminosas do grupo suspeito.