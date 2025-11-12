Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Grupo suspeito de extorquir e ameaçar moradores de condomínio de São Leopoldo é alvo de ação policial; oito pessoas já foram presas

Operação é realizada em diversas unidades habitacionais do condomínio Villa Germânica, no bairro Santos Dumont, além de endereços de Porto Alegre

Júlia Ozorio

