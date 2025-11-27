Segurança

Em SP e PR
Notícia

Grupo suspeito de criar anúncios falsos da Grêmio Mania e deepfake de Pedro Geromel é alvo da polícia do RS

Operação Manto, desencadeada nesta quinta-feira, cumpre três mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão e indisponibilidade de bens

Leticia Mendes

