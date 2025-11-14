Grupo suspeito de aplicar golpes e causar prejuízo de quase R$ 500 mil é alvo da Polícia Civil em Venâncio Aires

Ação apreendeu cartões bancários, celulares e documentos dos suspeitos. Polícia Civil / Divulgação

Três suspeitos de aplicarem golpes foram alvo de uma operação da Polícia Civil em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, na manhã desta sexta-feira (14). O grupo teria enganado moradores da área rural do município com falsas promessas financeiras.

A ofensiva cumpriu dois mandados de busca e apreensão. Ninguém foi preso. Os prejuízos apurados até o momento somam R$ 470 mil.

Segundo a investigação, os golpistas afirmavam às vítimas que tinham valores elevados para receber, mas, antes, precisavam de um empréstimo para solucionar pendências.

— Acreditando na boa-fé ou sendo manipuladas emocionalmente, as vítimas entregavam quantias expressivas, que jamais eram devolvidas. Os suspeitos se aproveitavam da relação de proximidade que possuíam, por laços familiares, amizade ou convivência comunitária, para conquistar a confiança e, assim, facilitar a aplicação dos golpes — disse Guilherme Dill, delegado responsável pela investigação.

Foram identificadas oito vítimas, a maioria idosa. Entre elas está uma pessoa de 78 anos, familiar de um dos investigados, que teve mais de R$ 100 mil tomados em empréstimos consignados feitos sem autorização.

— Uma idosa de 79 anos teve a poupança praticamente esvaziada, com R$ 95 mil desviados por meio de saques, compras e transferências. Também há prejuízos de R$ 30 mil, R$ 48 mil, R$ 54 mil e R$ 130 mil, sempre mediante a falsa promessa de devolução rápida. Em alguns casos, as vítimas relataram ameaças, inclusive de morte, caso deixassem de entregar valores ao grupo — acrescentou.

Segundo Dill, a prática era “contínua e organizada”, com divisão de tarefas e utilização de familiares para movimentação bancária, o que configura associação criminosa.