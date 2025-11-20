Governo do RS empossa 57 policiais penais

O sistema prisional do Rio Grande do Sul ganhou reforço de 57 policiais penais na quarta-feira (19). São cinco agentes administrativos e outros 52 agentes penitenciárias aprovados no concurso público de 2022 que concluíram o curso de formação.
Uma cerimônia na Sociedade Ginástica de Porto Alegre (Sogipa) formalizou o empossamento dos novos agentes. Os novos servidores passaram por etapas seletivas que incluíram provas, avaliação psicológica, investigação social e teste físico, antes de cumprir 550 horas de capacitação profissional.
O treinamento abordou procedimentos internos, atendimento pré-hospitalar, gerenciamento de crises, detecção de armamentos e entorpecentes, além de técnicas operacionais específicas do ambiente prisional.
A Polícia Penal já formou 640 servidores no Rio Grande do Sul em 2025. São 544 agentes penitenciários, 81 agentes penitenciários administrativos e 23 técnicos superiores penitenciários.