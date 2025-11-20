Governo do RS empossa 57 policiais penais

Cerimônia de formação de novos policiais penais ocorreu na Sogipa, em Porto Alegre. Ascom/SSPS / Divulgação

O sistema prisional do Rio Grande do Sul ganhou reforço de 57 policiais penais na quarta-feira (19). São cinco agentes administrativos e outros 52 agentes penitenciárias aprovados no concurso público de 2022 que concluíram o curso de formação.

Uma cerimônia na Sociedade Ginástica de Porto Alegre (Sogipa) formalizou o empossamento dos novos agentes. Os novos servidores passaram por etapas seletivas que incluíram provas, avaliação psicológica, investigação social e teste físico, antes de cumprir 550 horas de capacitação profissional.

O treinamento abordou procedimentos internos, atendimento pré-hospitalar, gerenciamento de crises, detecção de armamentos e entorpecentes, além de técnicas operacionais específicas do ambiente prisional.

Leia Mais Polícia Federal indicia advogado investigado por se apropriar de valores de ações trabalhistas de clientes em Porto Alegre