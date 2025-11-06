Golpistas do RS se passavam por acompanhantes e membros do PCC para extorquir vítimas pelo WhatApp

Duas pessoas foram presas em Osório, no Litoral Norte. Polícia Civil/DF / Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta quinta-feira (6), dois homens no Rio Grande do Sul em uma operação de combate a uma quadrilha especializada em extorsão e fraudes pela internet.

Foram alvos da ofensiva endereços em seis municípios gaúchos: Esteio e Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, Osório, Arroio do Sal, Tramandaí e Torres, no Litoral Norte. Também foi cumprida uma ordem judicial em Itapema, Santa Catarina.

Conforme a polícia, o caso que deu origem à operação teve como vítima um morador de Brasília. Ele começou a receber ameaças depois de conversar com profissionais de um site falso de acompanhantes criado pela quadrilha.

Leia Mais Militar é alvo de operação contra grupo que usava bar como ponto de venda de drogas em Canoas

— Enganavam as pessoas se passando por uma garota bonita, que conversava com os clientes. Na verdade, eram membros da quadrilha: o site e as fotos das acompanhantes eram falsos. Depois, ameaçavam a vítima no WhatsApp dizendo ser do PCC (a facção criminosa Primeiro Comando da Capital). Falavam que ele tinha tomado o tempo da menina e que precisava pagar determinado valor, senão seria morto junto com a própria família — explicou Welington Barros Pereira, delegado responsável pela investigação.

A vítima fez transferências que somaram R$ 1 mil. No entanto, ela continuou recebendo contatos dos golpistas e decidiu acionar a polícia, que iniciou a investigação em janeiro de 2024.

A partir da quebra do sigilo bancário, os agentes descobriram que a quadrilha movimentou ao menos R$ 2,6 milhões e que o grupo não pertencia à organização criminosa. A polícia também identificou indícios de lavagem de dinheiro.

Por conta da movimentação financeira, a polícia diz acreditar que há mais vítimas do crime no país, o que será apurado durante a análise dos objetos apreendidos na operação.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nesta quinta-feira. Dois alvos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em Osório; eles responderão por lavagem de dinheiro, extorsão e organização criminosa. O terceiro suspeito não foi encontrado e segue foragido.