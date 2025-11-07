Golpe da biometria cresce no Brasil; saiba como se proteger

Polícia gaúcha registra, em média, quatro casos de estelionato virtual a cada dia. Alan Pedro / Agencia RBS

Números da Secretaria da Segurança Pública do Estado mostram que o Rio Grande do Sul registrou, em média, 115 casos de estelionato virtual a cada mês, nos últimos 12 meses. São quase quatro ocorrências por dia. Os métodos dos criminosos variam muito e estão cada vez mais integrados ao ambiente digital.

Um tipo de golpe que tem crescido é o da falsa biometria. Criminosos usam estratégias para obter dados biométricos, como imagens da face ou da digital das vítimas, a fim de, na maioria das vezes, fazer saques de contas bancárias e compras na internet.

— A engenharia social está mais avançada devido às tecnologias emergentes e à vasta disponibilidade de dados na internet. Os criminosos utilizam narrativas muito convincentes, que exploram gatilhos emocionais, como urgência e medo, para fazer com que as pessoas acreditem na legitimidade das solicitações — explica o superintendente de Prevenção a Fraudes do Itaú Unibanco, Victor Thomazetti.

Estelionatários se passam por profissionais da saúde, servidores públicos e gerentes de banco para persuadir as vítimas, muitas vezes relatando fraudes inexistentes ou oferecendo supostos brindes. Eles solicitam fotos do rosto da pessoa ou de documentos para supostos cadastros, enviam falsos links e usam a câmera do celular para capturar os dados.

O Itaú destaca que este tipo de golpe tem crescido neste ano, mas não divulga números, por causa de sua política de segurança. Segundo o banco, a maior parte dos caso de falsa biometria está nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas o Rio Grande do Sul responde por cerca de 5% dos registros entre clientes da instituição.

Como evitar o golpe da falsa biometria

Forneça dados biométricos apenas em canais oficiais . Nunca compartilhe dados sensíveis, como sua biometria ou informações bancárias, fora de ambientes digitais ou físicos controlados e confiáveis.

. Nunca compartilhe dados sensíveis, como sua biometria ou informações bancárias, fora de ambientes digitais ou físicos controlados e confiáveis. Desconfie de abordagens que oferecem brindes em troca de dados pessoais . Promoções legítimas não exigem o compartilhamento de dados sensíveis.

. Promoções legítimas não exigem o compartilhamento de dados sensíveis. Confirme diretamente com a instituição . Caso suspeite de fraude, entre em contato imediatamente com o serviço oficial da instituição financeira para verificar a situação.

. Caso suspeite de fraude, entre em contato imediatamente com o serviço oficial da instituição financeira para verificar a situação. Caso tenha sido vítima de golpe ou fraude, além do contato com a instituição financeira para tomar as providências cabíveis, faça um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima.

