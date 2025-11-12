Segurança

Divergências no texto
Notícia

Governo Lula pede alterações em quatro pontos do projeto de lei antifacção; Derrite analisa mudanças

Ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pede adiamento da votação

Zero Hora

Estadão Conteúdo

