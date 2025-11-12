Governo Lula pede alterações em quatro pontos do projeto de lei antifacção; Derrite analisa mudanças

Gleisi concedeu entrevista coletiva sobre o projeto nesta quarta-feira. Brito Junior / SRI/Presidência de República

O governo federal busca a supressão de quatro pontos do texto de Guilherme Derrite (PP-SP) no projeto de lei antifacção. As mudanças, segundo a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, são "inegociáveis" e "desconfiguram" o projeto inicial.

Derrite afirmou que analisa as propostas e não garantiu a votação do texto nesta quarta-feira.

— Avaliamos que, pela complexidade da matéria, seria importante a gente ter um pouco mais de tempo para discutir. Óbvio que a prerrogativa do presidente (da Câmara) Hugo Motta é de pautar. Se ele pautar hoje [nesta quarta], nós vamos estar preparados para fazer os destaques, os debates que precisamos fazer em plenário — disse a ministra em entrevista no Palácio do Planalto

Pela manhã, uma reunião entre Secretaria de Relações Institucionais, Ministério da Justiça e Casa Civil discutiu o parecer apresentado por Derrite, relator do PL na Câmara.

— A gente focou naquilo que é estruturante e que pode realmente tornar a lei totalmente ineficaz, que são esses pontos — afirmou Gleisi.

Derrite analisa pedidos

O relator conversa com líderes partidários na tarde desta quarta sobre a votação da proposta. Segundo ele, as sugestões de alterações do governo se referem principalmente ao tema do perdimento de bens do crime e sua equipe analisa "para ver se consegue atender a demanda".

Como mostrou o Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mesmo após as alterações, o governo briga para retomar a versão original do PL antifacção no que tange à decretação da alienação de bens de faccionados.

O relatório de Derrite prevê que caberia ao governo do Estado onde o delito está sendo investigado, alienar bens, direitos e valores declarados perdidos. Já o projeto de autoria do governo estabelecia que era função do gestor de ativos do Ministério da Justiça a alienação de bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União; e do gestor de fundo beneficiário definir a destinação dos bens declarados perdidos em favor da União, dos Estados ou do Distrito Federal.

Derrite afirmou ainda que não há "descapitalização" da Polícia Federal, como alegado pelo governo Lula. "O que for de investigação da PF vai pra PF, o que for de investigação da outra polícia será da outra polícia", disse.

Os quatro pontos que o governo quer tirar do texto

Sobreposição de leis

O parecer de Derrite cria uma nova lei que trata de organizações criminosas, mas sem alterar a anterior. Para o Ministério da Justiça, há um erro de técnica legislativa, com a geração de uma sobreposição. Técnicos do governo acreditam que advogados de criminosos poderiam se valer da lei anterior, com punições mais brandas.

Risco de perda de recursos pela PF

O Ministério da Justiça aponta também que o novo texto prevê uma destinação genérica dos recursos adquiridos por meio de apreensão de bens de traficantes e membros de organizações criminosas para os fundos estaduais ou distritais de Segurança Pública.

A pasta entende que quando a investigação, apreensão e o julgamento acontecerem na esfera federal, os valores devem ser revertidos para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal (Funapol) e para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Tipificação penal de "facção criminosa"

O projeto original previa a criação do tipo penal de "facção criminosa" para diferenciar de organização criminosa e facção. Para o governo, a facção criminosa é uma organização mais elaborada, com domínio territorial, econômico, atuação interestadual e transnacional.

Derrite retirou este ponto e instituiu o crime de "domínio social estruturado", que prevê um total de 11 tipos de condutas criminosas, como o uso de violência para ameaçar a população com o objetivo de exercer o controle sobre comunidades; a restrição, ainda que de modo temporário, da livre circulação de pessoas, bens e serviços, públicos ou privados, sem motivação legítima reconhecida pelo ordenamento jurídico; promover ataques, com violência ou grave ameaça, contra instituições prisionais.

Confisco de bens

A leitura do governo é que o texto de Derrite estabelece que os bens de membros de organizações criminosas só podem ser arrastados ao fim da ação judicial. A proposta original permitia esse confisco já na abertura da investigação, com o objetivo de asfixiar financeiramente as quadrilhas.

— Colocamos no projeto que essas facções perdem os seus bens a partir do momento que começa a investigação. No relatório isso só vai acontecer só depois do trânsito em julgado da sentença condenatória e você corre o risco de não capturar esses bens — explicou Gleisi.

Governadores de oposição também pedem adiamento

Quatro governadores e uma vice-governadora de partidos de oposição ao governo Lula também pediram ao presidente da Câmara que adie a votação.

Em reunião com Hugo Motta, os integrantes do chamado "consórcio da paz" pediram que haja negociações dos projetos ligados à segurança pública antes da votação, de acordo com o g1.

"Quem opera a segurança pública são os estados. Não adianta fazer um projeto sem ouvir os estados, sem saber se aquilo que está sendo votado vai ajudar os estados", afirmou o governado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).