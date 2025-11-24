Gaúcho que confessou ter matado mulher em trilha de Santa Catarina é suspeito de estuprar idosa em 2022

Giovane Correa Mayer confessou ter matado Catarina Kasten na última sexta-feira. CCE/UFSC / Divulgação

Preso suspeito de matar e estuprar Catarina Kasten, 31 anos, na trilha do Matadeiro, em Florianópolis (SC), o gaúcho Giovane Correa Mayer, 21 anos, também é apontado com possível autor de estupro contra uma idosa de 69 anos em 2022. Na época, ele tinha 17 anos e era ajudante de jardinagem da vítima no dia em que ela foi violentada.

De acordo com o g1, o caso será reaberto pela Polícia Civil de Santa Catarina. O então adolescente chegou a prestar depoimento na época como testemunha.

Mayer, natural de Viamão, confessou o ataque contra Catarina, ocorrido na última sexta-feira (21). A Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva por estupro e feminicídio. Em depoimento, ele afirmou que "vozes em sua cabeça" o incentivaram a cometer os atos.

Em relação ao crime de 2022, conforme mostra o boletim de ocorrência obtido pela NSC TV, Mayer afirmou ter ido à casa da vítima para trabalhar com o jardineiro responsável pelo corte de grama, mas negou ter notado alguma movimentação estranha no local até o horário em que encerrou o serviço, às 16h30min.

Segundo a vítima, o crime teria acontecido por volta das 17h30min. Ela afirmou que foi atacada por trás e sufocada com uma corda, mas que não viu o agressor em momento algum. O inquérito do caso foi concluído somente em julho deste ano, sem apontar culpados.

Quem era Catarina Kasten

A jovem morta era aluna de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O caso gerou comoção na comunidade acadêmica.