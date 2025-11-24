Segurança

Gaúcho que confessou ter matado mulher em trilha de Santa Catarina é suspeito de estuprar idosa em 2022

Giovane Correa Mayer, na época com 17 anos, era ajudante de jardinagem na residência da vítima quando o crime aconteceu

