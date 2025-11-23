Segurança

Em Santa Catarina
Notícia

Gaúcho investigado por matar mulher em trilha de Florianópolis tem prisão preventiva decretada

A estudante Catarina Kasten, de 31 anos, foi morta e violentada sexualmente nesta sexta-feira (21), conforme investigação. Autor confessou o crime

Zero Hora

