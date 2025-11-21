Fuzil, granadas, carga de morteiro e mais: Ministério Público Militar investiga desvio em quartel do Exército em São Borja

Suspeita surgiu após militar ser flagrado com mochila cheia de projéteis. Ministério Público Militar / Divulgação

Uma investigação do Ministério Público Militar apura um suposto esquema de desvio de armas e munição do Exército, em São Borja, na Fronteira Oeste. Nas casas de três praças, foram encontrados fuzil, revólver, duas granadas, cargas de morteiro, pólvora e projéteis, além de milhares de estojos deflagrados.

A suspeita surgiu durante uma revista de rotina ao final do expediente. Um soldado estava deixando o quartel levando na mochila uma caixa com 40 projéteis de fuzil calibre 7.62 milímetros e outros seis de munição traçante, que deixa um rastro de luz ao ser deflagrada. O militar foi preso em flagrante e teve o celular apreendido.

Em depoimento, ele disse que havia pego a munição por engano. Todavia, a partir dos dados extraídos do telefone celular, a Polícia Judiciária Militar e a Procuradoria de Justiça Militar em Santa Maria identificaram o que seriam outros ramais do desvio. De posse de mandados de busca e apreensão, eles vasculharam as casas dos suspeitos no dia 12 de novembro.

Nos imóveis, foram apreendidos:

61 munições calibre 7.62 mm

8 munições calibre 7.62 traçante

7 cargas suplementares de granada de morteiro

21 munições de fuzil calibre 308

2 granadas de efeito moral

1 fuzil calibre 308

1 revólver

7 munições de revólver 357

pólvora negra

144 cartuchos deflagrados de metralhadora calibre .50

1.149 cartuchos deflagrados de fuzil 7.62,

1 estojo deflagrado de munição de canhão 90 mm

material para recarga de munição

7 celulares