Fraude que envolve o Banco Master pode chegar a R$ 12 bilhões, diz PF

Rodrigues aproveitou a CPMI do Crime Organizado para esclarecer pontos sobre a Operação Compliance Zero. Andressa Anholete / Agência Senado

Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que Operação Compliance Zero investiga fraude de R$ 12 bilhões relacionada ao Banco Master. Na noite de segunda-feira (17), o banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira, foi preso no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

— Nessa operação de hoje, a fraude é de R$ 12 bilhões. Não sei quanto nós vamos conseguir bloquear. Já em dinheiro apreendemos na residência de um investigado (Vorcaro) R$ 1,6 milhão em dinheiro — revelou durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado no Senado, nesta terça-feira (18).

Sócio de Vorcaro, Augusto Lima também foi detido. A investigação apura a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Além do valor apreendido na casa de Vorcaro, a Polícia Federal também confirmou a apreensão de carros de luxo, obras de arte e relógios.

Na segunda-feira, o Grupo Fictor havia divulgado a intenção de comprar o Banco Master. No entanto, nesta terça-feira (18), o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da instituição, o que impossibilita o avanço do acordo.