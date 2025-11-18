Segurança

Operação Compliance Zero
Fraude que envolve o Banco Master pode chegar a R$ 12 bilhões, diz PF

Investigação aponta que instituição financeira emitia títulos de crédito falsos. O dono, Daniel Vorcaro, foi preso no aeroporto de Guarulhos, em SP

Zero Hora

