Foragida após aplicar silicone industrial e deixar duas pessoas mortas em cirurgias é presa no Pará

Em janeiro deste ano, ela foi mantida em liberdade provisória em processo que responde pela morte de uma das vítimas. Em março, três meses depois, teria causado outra morte. 

João Pedro Lamas

