Segurança

Dois meses depois
Notícia

"Fizeram uma brutalidade", diz mãe de jovem morto pela BM durante surto em Porto Alegre

Imagens de câmera corporal mostra dinâmica da abordagem; Polícia Civil e Corregedoria concluíram que policiais agiram em legítima defesa

Gabriela Plentz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS