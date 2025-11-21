Família alega que homem foi preso injustamente por Pix de R$ 6 mil; Polícia diz que ouvirá suspeito na segunda-feira

Familiares realizaram protesto nesta quinta-feira (20), em frente ao TJ-RS, pedindo a soltura de Maicon. Arquivo pessoal / Divulgação

Um Pix no valor de R$ 6.470 foi o que supostamente motivou a prisão de Maicon Douglas de Souza Corrêa, no dia 12 de novembro em Viamão, por envolvimento com organização criminosa. Essa é a alegação da família, que defende a inocência de Maicon e afirma que ele foi preso injustamente durante a Operação Resposta, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil.

Diego Corrêa relata que o irmão, Maicon, trabalha como gesseiro com o pai, que não teria habilidade com tecnologia e por isso deixa para o filho lidar com as cobranças. Segundo o irmão, a dupla teria executado um serviço em 2022 pelo qual receberam a transferência bancária de uma pessoa que estava sendo investigada, o que levou Maicon a ser associado com criminosos envolvidos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

— Dia 12, o Denarc esteve na casa da minha avó de 83 anos, onde Maicon mora, prenderam ele e disseram que ele faz parte de organização criminosa. No processo diz que foi um único Pix. Ele é réu primário, não tem antecedente — enfatiza o irmão Diego.

Nesta quinta-feira (20), familiares e amigos de Maicon protestaram em frente à sede Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que recentemente negou um pedido de habeas corpus para soltá-lo. A defesa recorreu da decisão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e aguarda um posicionamento da corte.

Maicon está preso no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), também na Capital. Procurado pela reportagem, o TJ-RS informou que o processo está em segredo de justiça.

O chefe da Polícia Civil no Estado, delegado Heraldo Chaves Guerreiro, confirmou que Maicon foi preso "por movimentar recursos em sua conta bancária", mas que será ouvido novamente na segunda-feira (24). Se conseguir comprovar que as movimentações não são criminosas, a polícia pedirá a revogação da prisão. A defesa de Maicon, entretanto, diz que ainda não foi comunicada da oitiva.