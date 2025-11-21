Segurança

Operação Resposta
Notícia

Família alega que homem foi preso injustamente por Pix de R$ 6 mil; Polícia diz que ouvirá suspeito na segunda-feira

Irmão afirma que valor foi pagamento por trabalho como gesseiro. Tribunal de Justiça negou habeas corpus para Maicon Douglas de Souza Corrêa, e defesa recorreu ao STJ

Henrique Ternus

