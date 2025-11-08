Fábrica clandestina de armas feitas em impressora 3D é descoberta em Canoas

Ação apreendeu armas de fogo, munições, impressoras 3D, peças e acessórios de armas de fogo. Polícia Civil / Divulgação

Uma fábrica clandestina de armas de fogo foi descoberta pela Polícia Civil nesta sexta-feira (7) no bairro Fátima, em Canoas, na Região Metropolitana. Segundo a polícia, os itens eram fabricados em impressoras 3D para uma organização criminosa com atuação no Vale dos Sinos.

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante, suspeito de ser o responsável pela fabricação das armas. A ação, da 2ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico, ainda apreendeu duas armas de fogo, munições, impressoras 3D, peças e acessórios de armas de fogo.

Conforme o delegado Wesley Lopes, a ação ocorre após o recebimento de informações de que a organização criminosa estaria fabricando os armamentos em uma residência. Os criminosos também estaria utilizando impressoras 3D para a fabricação ilegal.

A partir das pistas, a Polícia Civil realizou as diligências no local. A investigação sobre o caso segue em andamento, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos.