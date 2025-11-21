Explosivo usado em treinamentos da FAB é encontrado no Litoral Gaúcho pela quarta vez em uma semana

Local foi isolado pela Brigada Militar. Brigada Militar / Divulgação

A Brigada Militar (BM) isolou uma área na beira da praia de Atlântida Sul, em Osório, após a localização de um artefato explosivo na tarde desta sexta-feira (21). O material foi encontrado por um banhista que caminhava pela faixa de areia e identificou um dispositivo do tipo Marine Location Marker, equipamento usado para marcação de posições no mar e que contém substância inflamável.

Com a área já isolada pela BM, uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) se desloca de Porto Alegre via helicóptero para detonar o artefato de forma segura. O mesmo protocolo foi seguido quando os objetos foram vistos na última semana nas praias de Magistério, em Balneário Pinhal, no sábado (15), Quintão, em Palmares do Sul, no domingo (16) e em uma residência em Tramandaí na terça (18) (veja abaixo).

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que os explosivos encontrados em cidades do Litoral Norte do RS são compatíveis com dispositivos pirotécnicos usados pela Aeronáutica em operações militares. Os marcadores são utilizados por aviões P-95BM em missões de busca e salvamento.

Objeto encontrado na praia de Magistério, em Balneário Pinhal. Divulgação / Polícia Civil

Em nota à Zero Hora, a FAB explicou que os artefatos flutuam e emitem fumaça por alguns minutos para garantir referência visual no mar. Segundo o comunicado, após o término da emissão, eles não oferecem risco. A FAB informou que, por serem lançados em alto mar, podem alcançar a costa em razão de correntes marítimas e condições climáticas. A Aeronáutica não comentou que tipo de operação era realizada no período.

Quarto caso da semana

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil registraram ao menos outros três episódios de explosivos encontrados no Litoral Norte nos últimos dias. Segundo a Polícia Civil, a presença dos dispositivos na região é decorrente de um exercício da FAB, no qual os equipamentos são lançados, podendo cair no mato, no mar ou na orla. A ocorrência de Osório nesta sexta é a primeira na qual o Bope se deslocou de avião para detonar o objeto.

No último sábado (15), durante a tarde, a BM foi acionada para atender uma ocorrência semelhante na praia de Balneário Quintão, município de Palmares do Sul. Na ocasião, o Bope foi mobilizado e realizou a detonação controlada do dispositivo.

No domingo (16), um explosivo foi encontrado na praia de Magistério, em Balneário Pinhal. O objeto foi visto por um banhista na faixa de areia, fazendo com que a BM isolasse o local.

A ocorrência em Magistério foi atendida pela Polícia Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros do Samu. Uma equipe especializada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) de Porto Alegre esteve no local para atuar na destruição segura do equipamento, que foi realizada por volta de 12h30min.

Na terça-feira (18), o Bope neutralizou artefato explosivo encontrado em residência em Tramandaí. O objeto foi localizado por uma funcionária durante limpeza no imóvel. O local foi isolado. Bombeiros, socorristas do Samu e uma equipe antibombas também atuaram na ocorrência.

Bope atendeu ocorrência em Tramandaí. Brigada Militar / Divulgação

O artefato foi removido com segurança e destruído em área controlada. Não houve feridos.

A nota da FAB não mencionou os episódios de Tramandaí e Osório.

Nota da FAB



"A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Comando de Preparo (COMPREP), informa que os artefatos encontrados no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, nos dias 15 e 16 de novembro, apresentam características compatíveis com dispositivos pirotécnicos empregados pela FAB em operações militares.

O material corresponde aos marcadores utilizados pelas aeronaves P-95BM durante missões de Busca e Salvamento. Esses artefatos são projetados para flutuar e emitir fumaça por alguns minutos, permitindo referência visual no mar. Após o término dessa emissão, não oferecem risco e, por serem lançados em alto mar, podem eventualmente alcançar a costa devido a correntes marítimas e condições climáticas."