Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Ex-vereador é preso por suspeita de envolvimento em assassinato após briga em bar de São Leopoldo

Vítima foi espancada, esfaqueada e apedrejada. Crime ocorreu em 30 de março e vítima morreu dias depois no hospital

Vinicius Coimbra

