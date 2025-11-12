Ex-vereador é preso por suspeita de envolvimento em assassinato após briga em bar de São Leopoldo

Onze pessoas foram presas, duas delas já estavam no sistema prisional. Polícia Civil / Divulgação

O ex-vereador de São Leopoldo Alessandro Camilo da Silva, conhecido como Lemos, foi preso temporariamente pela Polícia Civil em uma operação na manhã desta quarta-feira (12).

Ele é suspeito de participar de um homicídio que teve como vítima Andrei Gomes dos Santos, 33 anos. Por meio de nota (leia abaixo a íntegra), o advogado dele nega a participação do cliente e diz que "Lemos não foi o mandante do crime". Além disso, a defesa afirma que o ex-vereador colabora com a investigação.

Leia Mais Polícia prende indiciados por assassinato de prefeito no noroeste do RS

Conforme a polícia, o fato ocorreu em abril deste ano, após a vítima fazer uma rima envolvendo Lemos.

— Ele (a vítima) fazia brincadeiras com várias pessoas em um bar. Em determinado momento, teria feito rimas sobre a sexualidade do suspeito, o que culminou na desavença. Depois, ele (ex-vereador) teria ordenado o crime. O fato não teve conotação política — disse Ericson Mota, delegado responsável pela investigação.

A briga ocorreu em 30 de março em um estabelecimento comercial no bairro São Miguel, em São Leopoldo, quando o ex-vereador estava no bar.

Segundo a polícia, o desentendimento foi informado a uma facção, que tinha ordenado que brigas não ocorressem perto a pontos de venda de droga da região. Por isso, uma "punição" deveria ser aplicada à vítima.

— Não posso afirmar que há uma ligação do ex-vereador com a facção. Apuramos o envolvimento dele e de outras pessoas, além da facção, que aderiu ao espancamento em razão de uma ordem (que teria partido) do presídio — acrescentou o delegado.

Leia Mais Grupo suspeito de extorquir e ameaçar moradores de condomínio de São Leopoldo é alvo de ação policial; oito pessoas já foram presas

Andrei Gomes dos Santos foi espancado, esfaqueado e apedrejado. Ela foi socorrido, mas morreu no início de abril no Hospital Centenário, em São Leopoldo. A vítima não tinha ligação com o crime, conforme a polícia.

Segundo o delegado Mário Souza, com a operação, a polícia terá mais elementos para esclarecer o crime e responsabilizar os envolvidos.

— Se um líder da facção autorizou a morte, ele vai ser responsabilizado pelo protocolo das sete medidas, até mesmo com transferência (de presídio). Ao mesmo tempo, vamos investigar a participação do homem (o ex-vereador) dentro da facção — pontuou o diretor da Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil.

Chamada de "Última Rima", a operação cumpriu 33 ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, em São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Charqueadas. Onze pessoas foram presas, duas delas já estavam no sistema prisional. Uma das prisões ocorreu por posse ilegal de arma de fogo. Três suspeitos seguem foragidos. A ação teve o apoio da Brigada Militar e da Polícia Penal.

Leia Mais Justiça decreta prisão de motorista suspeito de atropelar e matar motociclista durante racha em Porto Alegre

Contraponto

Um dia após a prisão, na quinta-feira (13), o advogado William Tiago Silva dos Santos, que representa o ex-vereador, enviou a seguinte manifestação sobre o fato:

"O Lemos não foi mandante do crime. A polícia não tem nenhuma prova que ele teria sido o mandante, se tivesse prova, não teria requerido a prisão temporária, até porque, a prisão temporária tem como finalidade apurar a investigação da autoridade.

A bem da verdade, a polícia colocou Lemos como um dos principais suspeitos pela sua popularidade porque no dia do incidente, ele estava no bar e a vítima provocou ele e fez brincadeira de cunho sexual com outras mulheres que estavam ali, evidentemente que isso provocou uma reação de algumas pessoa na tentativa de represar a vítima.

Mas o que aconteceu então, a vítima era lutador de artes marciais e deu em cinco ou seis pessoas conforme consta nos vídeos divulgados, ele bateu em todos.

Nessa hora o Lemos já não estava mais no local. A vítima tinha histórico de valentão era um homem forte de estatura alta, e que já tinha se envolvido em três brigas naquela noite em bares próximos.

Os fatos indicam que ele brigou um pouco em cada bar e foi corrido em todos. Testemunhas que estavam em todos os bares falam a mesma versão que a vítima provocou todas as brigas.

Mas como a vítima já estava prometida em razão de outras desavenças de outros conflitos, não se sabe quem pode ter sido o autor da lesão corporal.

Não se teve homicídio e sim lesão corporal grave seguida de morte. Até porque quem quer matar, mataria e não deixaria a vítima viva, executaria o crime. Então, a polícia está investigando se Lemos foi quem mandou matar, uma dedução totalmente descabida e ilógica pois lemos sempre foi amigo da família e inclusive prestou toda assistência depois do fato.

A polícia atribui a operação como a última rima, dando a entender que a vítima teria feito rima de mal gosto o que está completamente equivocado. A prisão do Lemos é totalmente desproporcional e não condizem com as definições que o STF definiu como requisitos da prisão temporária. Lemos nunca foi intimado para prestar esclarecimentos.