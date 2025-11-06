Segurança

Violência urbana
Notícia

"Eu fui para um samba, não para a guerra", diz mulher arrastada por carro em assalto; veja vídeo

Vítima  assistia a um show no bairro Bom Fim quando teve a bolsa puxada por assaltantes em um carro e ficou pendurada por quase três quadras

Pâmela Rubin Matge

