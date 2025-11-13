Segurança

Estado é condenado a indenizar em R$ 100 mil mulher de policial morto durante operação no RS: "Vidas importam", diz viúva

Também agente da Polícia Civil, viúva atuava na mesma ação em que Rodrigo Wilsen da Silveira foi baleado na cabeça em 2017

Pedro Trindade

Madu Brito

